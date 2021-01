Trein botst tegen lege en stilstaande bus op overweg in Vlamertinge

Ieper - Op een overweg in het West-Vlaamse dorp Vlamertinge, een deelgemeente van Ieper, is donderdagochtend een trein tegen een bus gereden. Het treinverkeer is onderbroken tussen Poperinge en Ieper, in beide richtingen, zo melden spoornetbeheerder Infrabel en spoorwegmaatschappij NMBS.

Er gebeurde donderdagochtend even voor 7 uur een zware aanrijding tussen een trein en een lege bus van De Lijn op de overweg van de Grote Branderstraat bij het Ieperse gehucht Brandhoek. De bus had een defect en stond stil op de overweg, maar de bestuurder had het voertuig tijdig kunnen verlaten. De bestuurder van de trein raakte wel lichtgewond, maar de vier treinreizigers waren ongedeerd. Brandweer Westhoek en Infrabel zijn ter plaatse voor de nodige opruimings- en herstellingswerken. Er is momenteel geen treinverkeer tussen Ieper en Poperinge, er worden vervangbussen ingelegd.

Trein rijdt tegen leegstaande bus. Video: Thijs Pattyn