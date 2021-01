Brute pech voor Antwerp: eerste doelman Butez lange tijd out, dus Beiranvand komt in doel

Eén ding is zeker: Frank Vercauteren hoeft nog geen keeperskeuze te maken bij Antwerp. Jean Butez (25) heeft woensdag immers een enkelblessure opgelopen en zal lange tijd out zijn. Enter Alireza Beiranvand (28).

Butez was – op twee duels na – de vaste nummer één van Leko. De Fransman begon aan het seizoen nadat Beiranvand door corona te laat in België was toegekomen en deed het goed. Na een flater in Genk was hij even zijn plaats kwijt aan zijn Iraanse concurrent, maar hij kwam snel terug in doel terecht en herstelde zich in de laatste duels van 2020.

2021 begint echter dramatisch voor hem, want hij heeft op training een enkelblessure opgelopen. Afwachten hoe lang hij exact out zal zijn, maar de voorspelling is twee à drie maanden.

Het rijk is nu dus aan Beiranvand, al is er natuurlijk nog de concurrentie van de Kroatische derde doelman Davor Matijas (21) die de bekerfinale keepte.

Staat Alireza Beiranvand nu onder de lat... Foto: EPA-EFE