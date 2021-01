KV Mechelen speurt Duitse markt af op zoek naar nieuwe targetman

Met de piste Avenatti op een dood spoor en Harbaoui die voorlopig de kat uit de boom kijkt, richt KV Mechelen zijn blik op Duitsland in de zoektocht naar een nieuwe targetman. Bij Hoffenheim probeert KV de 23-jarige Braziliaan Joao Klauss los te weken als huurling. Een andere piste is Lukas Hinterseer, een 27-jarige Oostenrijker van Hamburg. Vandaag hoopt Malinwa in één van de twee dossiers een positief antwoord te krijgen.