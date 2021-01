Joe Biden nu ook officieel verkozen als 46ste Amerikaanse president

306 kiesmannen schaarden zich uiteindelijk achter Joe Biden en Kamala Harris. Het was de staat Vermont die de laatste kiesmannen binnenhaalde die nodig waren voor winst. Uiteindelijk werden er enkel in Arizona en Pennsylvania bezwaren ingediend.

Met man en macht heeft Donald Trump het proberen tegen te houden, maar het is dan toch gebeurd. De Senaat en het Huis van Afgevaardigden keurden de verkiezing van Joe Biden en Kamala Harris goed. In de meeste staten was er geen of te weinig bezwaar tegen de verkiezingsresultaten. In enkele staten – Georgia, Michigan en Nevada – tekenden afgevaardigden van het Huis wel bezwaar aan, maar ontbrak de vereiste handtekening van minstens één senator, waardoor het bezwaar werd afgewezen. In Arizona en in Pennsylvania werden er wel een senator en een afgevaardigde bereid gevonden om een bezwaar aan te tekenen tegen de verkiezingsresultaten. Er werd lange tijd over gedebatteerd achter gesloten deuren, maar ze werden verworpen. Vooral de Senaat stemde overweldigend tegen de bezwaren: 93-6 voor Arizona en 92-7 voor Pennsylvania. In het Huis stemde een meerderheid van de Republikeinen voor de bezwaren, maar dat was ruim minder dan de helft.

Woensdagnacht werden dan de laatste kiesmannen verdeeld onder de twee kandidaten. Biden en Harris verzamelden er 306, Trump en Pence strandden op 232. Hierbij werd Joe Biden officieel uitgeroepen tot de nieuwe president van de Verenigde Staten. Op 20 januari vindt de inauguratie plaats.

