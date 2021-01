Anderlecht legt Rode Duivel Hannes Delcroix langer vast: “Hij is een voorbeeld”

Hannes Delcroix heeft zijn lot langer verbonden aan RSC Anderlecht. De 21-jarige verdediger ondertekende een nieuw contract tot 2024 (met optie op een bijkomend seizoen), zo bevestigt paars-wit donderdag.

Delcroix, die Haïtiaanse roots heeft, belandde in 2013 in de jeugdopleiding van Anderlecht. De 1m85 grote linksvoetige centrale verdediger maakte in de zomer van 2018 zijn debuut voor de eerste ploeg van de Belgische recordkampioen. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan de Nederlandse eersteklasser RKC Waalwijk, waar hij 24 keer in de basis stond.

Dit seizoen veroverde hij een basisplaats in het elftal van coach Vincent Kompany. Bondscoach Roberto Martinez beloonde zijn prestaties in november met een eerste uitnodiging voor de Rode Duivels. Hij maakte zijn debuut in de oefeninterland tegen Zwitserland (2-1 winst). Delcroix viel toen een half uur voor tijd in voor jan Vertonghen.

“Hannes kan als voorbeeld dienen voor veel jonge spelers en hun entourages. Altijd als een groot talent beschouwd, maar toch met geduld en stapsgewijs opgeklommen tot basisspeler”, zegt Peter Verbeke, Sports Director van RSC Anderlecht. “Net zoals andere jonge spelers zal Hannes ook nog wat leergeld betalen dit seizoen, maar hij heeft alles om nog een stap hoger te mikken: linksvoetig, snel, wendbaar, agressief, intelligent én goed aan de bal. De hele club is enorm blij met deze verlenging.”