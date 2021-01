Michiel Vos, Amerikakenner en schoonzoon Nancy Pelosi, emotioneel: “Dit was een soort aanslag”

Amerikakenner en schoonzoon Michiel Vos was er woensdag bij toen plots Trump-aanhangers het Capitool bestormden. Hij getuigde daarover donderdag op Studio Brussel, en in zijn woordkeuze schemerden emoties van kwaadheid tegenover Trump en droefheid over het geweld door. “De onderkant, de rauwe kant van Amerika, stroomde binnen in het Capitool.”

Michiel Vos Foto: Marc Herremans - Corelio

Al de hele dag stond Vos buiten het Capitool, tussen wat hij beschrijft als een “meute die schuimend tegen de muren aanklotste, vervolgens die muren beklom, ruiten doorsloeg, deuren intrapte en naar binnen ging”. Dat had hij eerder op de middag zien aankomen, verklaart hij. Toen al klonk de meute veel te agressief.

LEES OOK. Hoe konden betogers het Capitool binnendringen? Met dank aan onderschatting, speciaal gereedschap en een paar tweets van Trump (+)

Wat zich vervolgens in “het doolhof van het Capitool, in die marmeren gangen vol geschiedenis” voltrok, noemt hij “een soort aanslag op de Amerikaanse democratie. Dat klinkt een beetje dramatisch en hoogdravend, maar dat is het wél. En de grote aanstichter is nog dertien dagen president. Laten we even eerlijk zijn: deze man zit daar achter natuurlijk.” Want hij benadrukt dat hij niet alleen de mensen die het Capitool bestormden de schuld geeft. “Zij geloven maar in één man: Trump. Ze zijn boos op alles. Het is de onderkant, de rauwe kant, van Amerika die binnenstroomde in dat Capitool, met een minachting voor democratie. Ik spreek over tuig, maar dat is niet helemaal eerlijk. Ze zijn gemanipuleerd door een of andere clown in het Witte Huis.”

Foto: AFP

De vrouw van Vos, hun zoon en zijn schoonmoeder Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, werden tijdens de opstand uit het Capitool geëvacueerd . “Die relschoppers waren natuurlijk ook uit op haar (Pelosi, nvdr). Als je hen ziet, lijken zij niet thuis te horen in de saaie ambtenarenstad van Washington. Plots komen ze als schuimende menigte binnen uit alle hoeken en gaten, in camouflagepakken en militaire outfits met helmen, ready for battle.”

LEES OOK. De gezichten van de bestorming: een complotdenker en een doodgeschoten veterane