Boca Juniors en Santos houden elkaar in evenwicht in heenwedstrijd halve finale Copa Libertadores

Het Argentijnse Boca Juniors en het Braziliaanse Santos hebben woensdag in Buenos Aires 0-0 gelijkgespeeld in de heenwedstrijd van de halve finale om de Copa Libertadores.

Op 13 januari volgt de return in Vila Belmiro, waar de Brazilianen het thuisvoordeel hebben.

De winnaar speelt op 30 januari in het Maracana in Rio de Janeiro om de eindzege tegen het Argentijnse River Plate of het Braziliaanse Palmeiras. Dat heeft na een 0-3 zege in Argentinië de beste kaarten in handen om door te stoten.

De Braziliaanse titelverdediger Flamengo sneuvelde in de achtste finales van deze Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League.