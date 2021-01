Krantenkoppen over bestorming Capitool: “President zet aan tot opstand”

Wereldwijd prijkten foto’s van Trump-aanhangers rond en in het Capitool op de voorpagina’s van kranten. Vergezeld door koppen als: “Chaos” of “Belegering”. Een overzicht van de enkele internationale kranten.

Weinig verbloemd titelt de New York Times in grote letters: “Trump zet aan tot mob” (bende, nvdr.) De foto eronder toont die “bende” al klauterend op de muren van het Capitool. Op de cover verklaart een Republikein dat deze onrust “deel zal uitmaken van Trumps nalatenschap”.

The front page of The New York Times for Jan. 7, 2021 (late edition). pic.twitter.com/enmoNs55vm — The New York Times (@nytimes) January 7, 2021

Ook The Washington Post heeft het over die “mob”. “Trump-bende bestormt Capitool”, klinkt het. Met daarbij een foto van een gebarricadeerde deur verdedigd door enkele bewakers. Ook op die voorpagina wordt met de vinger gewezen naar Trump als “aanzetter”.

The front page of Thursday's Washington Post:



Trump mob storms Capitol



President incites crowd to acts of insurrection, violence pic.twitter.com/4H8YVYO3jW — The Washington Post (@washingtonpost) January 7, 2021

The New York Daily News kopt in drukletters: “belegering” en schrijft ook dat de “president aanzet tot opstand”.

SIEGE — https://t.co/f1KOjvN8s0, https://t.co/xEZrbgXxpW

• Trump incites insurrection

• Mob storms Capitol

• Congress cowered in chamber, returned to confirm Biden



Daily News editorial:

A day of infamy. Trump delivered this. https://t.co/ZjfiABUK5r, https://t.co/Z8Srw3YWoq pic.twitter.com/hRgGDaQCTt — New York Daily News (@NYDailyNews) January 7, 2021

Ook buiten de Verenigde Staten werd op de voorpagina’s aandacht besteed aan de bestorming.

The Guardian schrijft bij een foto van in het Capitool: “Chaos”. Op die voorpagina licht de Britse krant ook een quote uit van nieuw verkozen president Joe Biden: “Onze democratie wordt aangevallen, en lijkt op niets wat we ooit in moderne tijden zagen.”

Guardian front page, Thursday 7 January 2021: Chaos as pro-Trump mob storms US Capitol pic.twitter.com/LF2E5O9om2 — The Guardian (@guardian) January 6, 2021

Britse concurrent The Telegraph noemt de opstand “het laatste hoofdstuk van Trumps vergiftigd nalatenschap aan Amerika”.

De Italiaanse krant La Republicca schrijft over een “coup day”, ofwel staatsgreep. En van het Duitse tijdschrift Der Spiegel wordt dan weer de oude cover van juni gedeeld, waarop Trump “der Feuerteufel” ofwel “vuurduivel” wordt genoemd “die zijn land in brand zet”.