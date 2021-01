Agent over escalerende situatie in Brussel: “De rellen waren een triest, maar bijna logisch gevolg. Sindsdien is het crisis”

Brussel -

Al acht jaar werkt hij als jonge agent in de woelige zone Brussel Zuid. Jelle Van Den Hende (30), zelf Brusselaar, zag hoe het geweld tegen agenten escaleerde tot het extreme niveau van de aanhoudende en dagelijkse incidenten dat we nu kennen. “Sommige jongeren hebben we al dertig keer opgepakt voor ze 18 zijn, maar lopen hier nog altijd rond. Ze voelen zich ongenaakbaar.”