Hoe konden betogers het Capitool zo makkelijk binnendringen? Met dank aan onderschatting, speciaal gereedschap en een paar tweets van Trump

Elk redelijk mens zou verwachten dat het gebouw waar de wetgevende macht van de machtigste natie ter wereld vergadert, afdoende beveiligd zou zijn. Zeker als in datzelfde gebouw een hoogst polariserende gebeurtenis plaatsvindt als de definitieve bevestiging van de verkiezingsoverwinning van Joe Biden. En toch slaagden enkele honderden betogers erin om het Capitool binnen te dringen en een zwarte bladzijde bij te schrijven in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Hoe is hen dat in hemelsnaam gelukt?