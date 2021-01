Is het nu ‘over and out’ voor Trump? “Als hij nog een politieke rol wil spelen, moet hij zijn eigen partij oprichten”

De bestorming van het Capitool door aanhangers van Donald Trump is nu al een gitzwarte bladzijde in de Amerikaanse geschiedenis. Na de ongeziene incidenten in Washington D.C. wordt nadrukkelijk gekeken naar de vertrekkend president. Wat riskeert hij? Heeft hij nog een politieke toekomst? En hoe moet hij voort als gewone staatsburger? We vroegen Amerikakenners of het ‘over and out’ is voor Trump.