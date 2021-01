Verslag journalist die mee glipt in Capitool viraal: “Dit is ons land, ons huis”

Tussen de vele demonstranten die woensdag het Capitool in Washington D.C. bestormden, glipte ook ITV-journalist Robert Moore mee naar binnen. Daarbinnen zag hij hoe de politie niets kon inbrengen tegen de betogers. “Even voelde het alsof ze het presidentschap hadden teruggewonnen.”

De correspondent in Washington voor ITV News bracht eerst buiten verslag uit van een opgehitste massa. Op die beelden is te zien hoe die wordt verdreven met traangas, maar dat hield hen niet tegen. Vervolgens filmt de ploeg van Moore hoe de meute zich steeds dichter naar de ingang van het Capitool bewoog en daar ook binnen raakte.





“Voor een moment voelden ze zich alsof ze de verkiezingen hadden gewonnen”, getuigt Moore, terwijl we beelden zien van demonstranten die via gebroken ramen en geforceerde deuren naar binnen klauteren. In het hart van het Capitool brullen ze vervolgens luid “USA, USA!” en “Stop the steal”.

Moore interviewt er ook enkele woedende demonstranten. “We respecteren de wet”, verdedigt een van hen zich. “We zijn goede mensen, maar het is de regering die ons zo ver dreef. We willen ons land terug, we protesteren nu voor onze vrijheid.” Dat halen ook enkele medestanders aan: “Dit is ons land, ons huis.”

Foto: ZUMA Press

Intussen is te zien hoe het naamplaatje van Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, van de muur wordt getrokken en politieagenten tussen een hoop betogers staan, zonder er iets tegenin te kunnen brengen.