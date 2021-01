Belbus breekt in tweeën door zware aanrijding met trein

Er gebeurde donderdagochtend even voor 7 uur een zware aanrijding tussen een trein en een lege belbus van De Lijn op de overweg van de Grote Branderstraat bij het Ieperse gehucht Brandhoek. De bus had een defect en stond stil op de overweg, maar de bestuurder had het voertuig tijdig kunnen verlaten. Door de klap brak de bus in twee stukken. Een deel van de bus hangt aan de voorkant van de trein.