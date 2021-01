Genk haalt Amerikaanse international Mark McKenzie binnen tot 2025: “Een aanstormend talent”

KRC Genk heeft de 21-jarige Amerikaanse verdediger Mark McKenzie aangetrokken. Hij komt over van MLS-club Philadelphia Union. Als McKenzie slaagt in zijn medische testen, ondertekent hij een contract tot midden 2025. Dat bevestigt Genk donderdag.

McKenzie, een New Yorker uit de Bronx, wordt door Genk omschreven als “een van de aanstormende talenten uit de Amerikaanse Major League Soccer”. “Hij is een stevige centrale verdediger met twee uitstekende voeten, kopbalsterk en klaarkijkend. Hij werd zopas verkozen in het MLS-elftal van het seizoen. Met zijn club eindigde hij op de eerste plaats in de reguliere competitie. Zijn prestaties trokken de aandacht van verschillende Europese clubs”, onderstreept Genk, dat eerder op de dag verdediger Sébastien Dewaest uitleende aan het Franse Toulouse.

McKenzie werd opgeleid bij Philadelphia Union en was pas 17 toen hij zijn profdebuut maakte in de satellietclub van ‘the Union’. In zijn debuutjaar in het eerste elftal werd hij genomineerd als beste rookie van de MLS. Als voormalig jeugdinternational maakte hij op zijn 19de deel uit van de Amerikaanse selectie. Hij verzamelde inmiddels twee caps.

“Nu alle benodigde documenten in orde zijn, kan Mark eerstdaags naar ons land vliegen. KRC Genk hoopt hem snel in België te mogen verwelkomen”, aldus de club.