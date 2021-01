NMBS wil 1.300 nieuwe medewerkers aanwerven in 2021

De NMBS wil in 2021 bijna 1.300 nieuwe medewerkers aanwerven. Het aantal is in lijn met de aanwervingen die de spoorwegmaatschappij in het net afgelopen jaar realiseerde. Dat meldt de NMBS donderdag in een persbericht.

Om het 1.300-tal vacatures in te vullen, organiseren NMBS en HR Rail in het hele land verschillende aanwervingsacties. HR Rail is de entiteit die de juridische werkgever is van al het spoorpersoneel, zowel dat van de NMBS als dat van spoornetbeheerder Infrabel.

In 2020 trok de NMBS finaal meer dan 1.300 nieuwe mensen aan. Een kwart van de nieuwkomers was jonger dan 26 jaar, vijftien procent was een 50-plusser.