Meer dan de helft van de Vlaamse woonzorgcentra volgende week gevaccineerd

Volgende week zullen meer dan 400 woonzorgcentra in Vlaanderen rond de 45.000 vaccins ontvangen om hun bewoners te vaccineren. In de daaropvolgende weken komen alle woonzorgcentra aan bod om in totaal rond de 85.000 bewoners hun eerste dosissen van het vaccin toe te dienen. Daarbovenop zullen de woonzorgcentra die vanaf 18 januari hun bewoners vaccineren, maximaal op hetzelfde moment ook hun personeel vaccineren.

Zorg en Gezondheid heeft de voorbije dagen een eerste planning opgesteld voor de vaccinatie van bewoners in zo goed als alle woonzorgcentra in Vlaanderen. Ook een aantal assistentiewoningen, diegene die fysiek verbonden zijn met woonzorgcentra, komen aan bod, net als centra voor herstelverblijf en voor kortverblijf.

De huidige planning:

-December 2020 en opstartweek: 47 WZC – 7.000 vaccins

-Week van 11 januari: 435 WZC – 45.000 vaccins

-Week van 18 januari: 229 WZC – 25.000 vaccins

-Week van 25 januari: 73 WZC - 7.500 vaccins

-Week van 1 februari: 7 WZC – 750 vaccins

Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid: “Zo goed als alle woonzorgcentra in Vlaanderen kennen nu hun datum voor hun eerste en tweede vaccinatiemoment. We hebben zoveel mogelijk woonzorgcentra die het willen en kunnen, ingepland om al volgende week hun bewoners te vaccineren. Ruim meer dan de helft van de Vlaamse woonzorgcentra komt dan al aan bod. Tegen het eind van de maand zijn ongeveer 85.000 kwetsbare mensen gevaccineerd.”

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid: “Deze week geven we de woonzorgcentra en ziekenhuizen de kans om het logistieke proces in de vingers te krijgen, volgende week wordt duidelijk een versnelling hoger geschakeld. Door eerst in de woonzorgcentra te vaccineren, beschermen we de meest kwetsbaren. De website laatjevaccineren.be biedt zeer nuttige informatie over het belang van een vaccinatie.”

De meeste woonzorgcentra kunnen vaccineren in de week die ze als hun voorkeur hebben opgegeven. De ziekenhuishubs zetten hiervoor hun maximale uitlevercapaciteit in met de vaccins die ze al beschikbaar hebben. In woonzorgcentra die dat willen, wordt ook in het weekend gevaccineerd. Een aantal woonzorgcentra komen op hun vraag in februari nog aan bod. Vanaf eind januari starten ook de vaccinatiemomenten voor de tweede dosis, ook die zijn gepland.

Foto: BELGA

Personeel vaccineren

Door geen tweede dosis voor elk vaccin op voorraad te houden, kunnen de woonzorgcentra sneller starten met het vaccineren van hun personeel. Voorzieningen waar vaccinatie van bewoners vanaf 18/1 gepland staat, zullen gevraagd worden om die dag ook hun personeel te vaccineren. De woonzorgcentra die al voor 18 januari hun bewoners vaccineren, zullen maximaal ingepland worden tussen 18 en 31 januari.

Onder personeel verstaan we zowel zorg- als niet-zorgpersoneel. Naast de verpleegkundigen en zorgkundigen zijn dat dus ook alle contractuele medewerkers zoals administratief personeel, keukenpersoneel en stagairs e.d. zullen gevaccineerd worden. Dit gaat opnieuw om vele 10.000’en mensen, mogelijk meer als het aantal bewoners. Het totale aantal personeel dat gevaccineerd wordt, hangt ook af van hen deelname aan de vaccinatie. De woonzorgcentra zullen de komende dagen moeten aangeven hoeveel personeelsleden zij zullen vaccineren en wanneer zij dat kunnen inplannen.

Joris Moonens: “Een deel van het personeel zal al gevaccineerd zijn voor 18 januari. Als er vaccins over zijn na het vaccineren van de bewoners, worden die immers al aan personeel toegediend. Vanaf 18 januari beginnen de woonzorgcentra vaccins de rest van hun personeel samen met hun bewoners te vaccineren. De woonzorgcentra die dan al hun bewoners gevaccineerd hebben, worden zo veel mogelijk ook die weken ingepland. Tegen eind januari zal dus de overgrote meerderheid van de woonzorgcentra hun bewoners en personeel gevaccineerd hebben.”

De eerstvolgende week kan er nog geen bijkomende personeelsvaccinatie ingepland worden, de meeste hubs beschikken dan nog over onvoldoende vaccins om die extra aantallen te leveren en voldoende vaccins te hebben om de geplande vaccinatiemomenten in de daaropvolgende week te bevoorraden.