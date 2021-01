Geen langere krokusvakantie, week afstandsonderwijs voor álle leerlingen wel mogelijk

Er komt geen extra week krokusvakantie wanneer de cijfers slechter worden. Wel kan er een extra ‘afkoelingsweek’ komen. Dat betekent dat álle leerlingen dan afstandsonderwijs krijgen. Uiterlijk op 22 januari moet duidelijk zijn of die extra afkoelingsperiode er komt.

Om verdere leerachterstand bij de leerlingen te voorkomen is donderdag tijdens het wekelijks overleg van de virologen met het onderwijsveld beslist om in geen geval de krokusvakantie te verlengen. Mochten de cijfers toch de verkeerde kant uitgaan, dan kan er wel een afkoelingsperiode van één week voor of na de krokusvakantie bij komen. De onderwijspartners zijn akkoord om in die week collectief afstandsonderwijs te geven.

In de praktijk zouden de scholen dan dus wel sluiten. De lokale besturen kunnen - zoals ze eerder al gedaan hebben - opvang organiseren. Scholen kunnen ook zelf beslissen om de meest kwetsbare leerlingen toch uit te nodigen op school. Ten laatste op 22 januari moet duidelijkheid komen over die extra week, zodat scholen en ouders zich kunnen voorbereiden.

Mondmasker vanaf 10 jaar?

Ook over een uitbreiding van de mondmaskerplicht is het laatste woord nog niet gezegd. Daarvoor is het wachten op een advies van de RAG. Die buigt zich volgende week dinsdag over de vraag of de mondmaskerplicht verlaagd moet worden van 12 naar 10 jaar voor de hele samenleving, dus ook in winkels en op het openbaar vervoer.

De maatregelen maken deel uit van het zogenaamde plan B, dat in werking treedt van zodra de cijfers weer de slechte kant opgaan. Concrete drempelwaarden om te schakelen naar plan B, zoals het aantal ziekenhuisopnames, zijn niet vastgelegd. Er wordt overigens ook gewerkt aan een plan C voor wanneer het echt helemaal fout. Dan gaan we richting volledige lockdown, met gesloten scholen.

Op het overleg is ook overeengekomen dat alle schooluitstappen tot en met de Paasvakantie geannuleerd worden. In onze krant van vandaag schreven we nog dat scholen al uit voorzorg hun Italiëreizen hadden gecanceld.