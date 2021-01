Man spuwt naar politie: 24 agenten buiten strijd

Aalst -

Na een incident waarbij een 40-jarige man naar de politie spuwde, zijn liefst 24 Aalsterse agenten meerdere dagen arbeidsongeschikt. De man testte positief op corona en nu blijkt dat hij ook op oudejaar in een Aalsterse cel verbleef, moet iedereen die met hem in contact kwam in quarantaine. De man werd intussen naar de ziekenboeg van de gevangenis van Brugge gebracht.