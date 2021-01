Dertiger die meisje (13) vastbond en verkrachtte moet niet naar de cel: “Meteen gestopt toen ze begon te wenen”

Meise / Mol - De rechtbank in Turnhout veroordeelde een 34-jarige man uit Meise tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar voor de verkrachting van een 13-jarige meisje uit Olen. Hij had het slachtoffer via een datingsite naar een motel in Mol gelokt en haar daar vastgebonden op een bed.

De dader, K.K. uit Meise, lokte op 19 mei 2019 onder de naam ‘deugenietertje’ het 13-jarig meisje naar een motel in Mol. Het slachtoffer had enkele dagen voordien zelf een account aangemaakt op een datingsite en deed zich voor als een 18-jarig meisje. Op de dag van de afspraak pikte K. het meisje op aan de kerk in Olen om door te rijden naar Mol. In het motel liet hij zich eerst oraal bevredigen waarna hij haar blinddoekte en haar met handen en benen vastbond op een bed. Hij heeft haar daarna verkracht en daarvan ook beeldopnames gemaakt, zonder dat het meisje daarvan op de hoogte was. “Ik ben onmiddellijk gestopt toen ze begon te wenen”, verklaarde de man achteraf aan de politie.

De rechtbank in Turnhout heeft de man voor verkrachting van een minderjarige en voyeurisme veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar. Hij moet zich psychotherapeutisch laten begeleiden en wordt ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van 7.500 euro en haar ouders elk 1.700 euro. K.K. beweerde verder dat hij niet zou beseft hebben dat het meisje amper 13 jaar was. “Op de datingsite zei ze dat ze 18 jaar was. Je moest ook een creditcard hebben om een account te hebben op die site”, verklaarde hij nog.