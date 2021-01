Hoe denken Vlaamse sympathisanten nu over Trump? Van “compleet fout” tot “is het wel zijn fout?”

In het verleden uitten ze al hun steun voor de Amerikaanse president Trump. Zijn beleid konden ze wel smaken. Toch betreuren ze hoe hij zich de afgelopen maanden heeft opgesteld, al ontkennen ze wel dat hij persoonlijk verantwoordelijk is voor wat er afgelopen nacht in Washington gebeurde toen Trumpaanhangers het Capitool bestormde. Hoe kijken politici, kenners en doorsnee Vlamingen die het voorbije jaar geregeld hun sympathie voor Trump uitspraken naar wat er de afgelopen 24 uur gebeurd is?