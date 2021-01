Anderlecht neemt al na een half seizoen afscheid van Percy Tau: “We gaan allemaal die glimlach missen”

De uitleenbeurt van Percy Tau aan Anderlecht zit erop. De club bevestigt donderdag dat de Zuid-Afrikaan terugkeert naar het Engelse Brighton & Hove Albion.

“Percy Tau keert terug naar Brighton. We gaan allemaal die glimlach missen. Veel geluk, Percy”, zegt Anderlecht in een tweet.

De 26-jarige Tau werd vorige zomer door Brighton uitgeleend aan de Brusselaars. In veertien competitieduels was hij goed voor vier doelpunten en een assist. Vorig seizoen speelde de 25-voudig international op uitleenbasis voor Club Brugge. Daar scoorde hij in 30 matchen vier goals en deelde acht assists uit.

