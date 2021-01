Hoogleraar en auteur Jan Blommaert (59) overleden

In Antwerpen is hoogleraar en auteur Jan Blommaert in de nacht van woensdag op donderdag op 59-jarige leeftijd overleden aan een slepende ziekte. Dat heeft zijn uitgeverij, EPO, bekendgemaakt. Blommaert was als antropoloog en taalkundige onder meer verbonden aan de universiteiten van Gent en Tilburg en was een veelgevraagd spreker over thema’s als diversiteit, migratie en racisme.

Jan Blommaert studeerde en doctoreerde in Afrikaanse geschiedenis en filologie aan de Universiteit Gent en ging er later ook aan de slag als onderzoeker en hoogleraar. In 2005 trok hij naar het Institute of Education van de universiteit van Londen en enkele jaren later ook naar de universiteit van Tilburg, waar hij aan het hoofd kwam te staan van het Babylon-centrum voor superdiversiteit. Tussendoor werkte bij ook voor de universiteit van Jyväskylä in Finland.

Blommaert schreef tijdens zijn loopbaan tal van boeken over maatschappelijke thema’s als migratie, racisme, beeldvorming, diversiteit en ongelijkheid. In 1993 ontving hij de Arkprijs van het Vrije Woord, een prijs die mensen bekroont die zich actief inzetten voor de vrijheid van denken. Blommaert kreeg de Arkprijs samen met collega-auteur Jef Verschueren voor “Het Belgisch Migrantendebat”, waarin hij er onder meer voor pleitte om af te stappen van het discours rond integratie en net diversiteit als uitgangspunt te nemen voor een nieuw maatschappelijk model. Hij was ook een voornaam criticus van het migratiediscours van onder meer Vlaams Blok/Vlaams Belang en N-VA en een vurig verdediger van het belang van vakbonden.