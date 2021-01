Kapotte ramen, meubels en deuren: zo ziet het Capitool eruit een dag na de bestorming door Trump-aanhangers

De VS likt zijn wonden na de ongeziene taferelen van woensdagavond. Duizenden aanhangers van president Donald Trump bestormden toen het Capitool in Washington en drongen met geweld binnen, uit onvrede met het feit dat de winst in de presidentsverkiezingen aan Joe Biden toegeschreven wordt. Zij delen de mening van Trump: er is fraude in het spel en eigenlijk had hij moeten winnen. Daar is geen enkel bewijs voor, maar aan de vernielingen te zien zijn de Trumpisten er fel van overtuigd dat ze gelijk hebben. Een dag na de feiten is er flink wat herstelwerk.