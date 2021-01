21-jarige Duitse steelt porteufeille en slipjes in Brugge: twee jaar cel gevorderd

Een 21-jarige Duitse heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor twee diefstallen. Na een gauwdiefstal bleek Franceska H. ook in het bezit van zeven gestolen slipjes. Het openbaar ministerie eiste een effectieve gevangenisstraf van twee jaar.

Op 18 februari 2019 werd de beklaagde op heterdaad betrapt bij een gauwdiefstal. In het toeristische centrum van Brugge had ze de portefeuille van een Aziatische toeriste gestolen. Bij haar arrestatie vond de politie in haar handtas ook zeven slipjes en een pyjama die ze eerder bij Undiz gestolen had. Een kleine week eerder was de jonge vrouw in Brugge al eens opgepakt in het gezelschap van andere vermoedelijke gauwdievegges.

In eerste instantie beweerde de beklaagde slechts 14 jaar te zijn, maar dat werd tegengesproken door de botscan. Naar aanleiding van de feiten zat ze uiteindelijk twee maanden in voorhechtenis. Volgens het parket kwam H. in Duitsland en in Spanje ook al met de politie in aanraking voor diefstallen.

De verdediging probeerde de feiten te kaderen. “We zien jammer genoeg vaker dat meisjes van zigeunerafkomst al tijdens hun minderjarigheid opgeleid worden om te gaan stelen, vaak zelfs door hun eigen moeder”, aldus meester Nadia Lorenzetti. De advocate merkte op dat H. nog nooit veroordeeld werd en spijt heeft van haar daden. In die omstandigheden stelde meester Lorenzetti een straf met uitstel voor.

De rechter doet uitspraak op 4 februari.