Bitcoin doorbreekt kaap van 38.000 dollar

De virtuele munt bitcoin noteert donderdag op nieuwe hoogtes, en is omstreeks 15.00 uur Belgische tijd 38.181,88 dollar waard. De cryptomunt breekt zo voor het eerst door de grens van 38.000 dollar. In 24 uur tijd is de munt er daarmee 6,4 procent op vooruit gegaan. Woensdag was ook al sprake van een toename met 13 procent.