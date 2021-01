Ongewoon warm in Griekenland: temperaturen tot 27 graden

Warme lucht uit Afrika zal de komende dagen zorgen voor lente-achtige temperaturen in Griekenland. De thermometers zouden in de komende dagen in de vroege namiddag zo’n 20 graden Celsius bereiken, verwacht de meteorologisch dienst donderdag. Op Kreta worden zelfs temperaturen tot 27 graden verwacht.

Een warmte-opstoot aan het begin van het jaar is niet ongebruikelijk in Griekenland, maar toch is het ongewoon om zulke hoge temperaturen te hebben in het begin van het jaar, vertelde een meteoroloog op de Griekse televisie.