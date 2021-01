Man gearresteerd omdat hij zijn moeder opsloot

Een veertiger is woensdagavond opgepakt door de politie in een huis in Bousval, deelgemeente van de stad Genepiën in Waals-Brabant. Hij had zijn moeder opgesloten, zegt het parket van Waals-Brabant donderdag. De man werd van zijn vrijheid beroofd en een onderzoeksrechter buigt zich over het dossier.

Een familietwist mondde woensdagavond rond 20 uur uit op opsluiting in een woning in Bousval. Bij een ruzie stonden moeder en zoon lijnrecht tegenover elkaar in het huis waar ze samen woonden. De moeder had zich uit angst voor haar zoon verstopt in een kamer en belde de politie.

Zodra de inspecteurs ter plaatse kwamen, zagen ze dat de zoon een geweer had. Daarop vroegen ze om versterking van speciale eenheden van de federale politie. Eerst werd de vrouw bevrijd uit de kamer waar ze zich verschanst had, daarna werd de zoon opgepakt. De hele operatie, met vijf ploegen van de lokale politie, de federale gerechtelijke politie van Waals-Brabant en speciale eenheden, duurde tot kwart voor één in de nacht van woensdag op donderdag. Niemand raakte gewond.

De verdachte, geboren in 1973, werd aangehouden. Hij zou onder invloed geweest zijn van alcohol en mogelijk ook drugs, aldus nog de woordvoerder van het parket.