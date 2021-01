Kerst en Nieuwjaar liggen nu toch al een tijdje achter ons, en de coronacijfers blijven maar dalen. Zijn we dan echt zo goed bezig? Steven Van Gucht van Sciensano waarschuwt: “We dansen op een heel slappe koord. Er worden op dagbasis nu weer meer besmettingen vastgesteld.”

