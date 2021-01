Akkefietje tussen Paul Onuachu en Theo Bongonda over strafschop is weer bijgelegd: “Broers discussiëren soms ook eens”

KRC Genk won woensdagavond met ruime cijfers (1-4) op het veld van Eupen. In de tweede helft kregen de troepen van John van den Brom twee penalty’s. De tweede had Bongonda afgedwongen en dus wilde die hem ook zelf omzetten. Dat was echter buiten Paul Onuachu gerekend. De twee maakten even ruzie op het veld, maar op Instagram lieten ze intussen duidelijk merken dat ze het hebben bijgelegd.

Bongonda had zelf de tweede Genkse penalty afgedwongen en wilde hem dan ook zelf trappen. Daar was vaste penaltynemer Paul Onuachu het echter niet mee eens. Uiteindelijk moesten Heynen en Kouassi het brandje blussen.

“Zo’n onderling duel om de bal wil je niet zien als coach, als groep of als club”, zuchtte Van den Brom acheraf. “Jammer genoeg gebeurt het voortdurend, overal ter wereld. Ik vind het verschrikkelijk, ook al omdat het helemaal niet bij deze groep past. Ik heb het nu gelaten voor wat het is, ik had geen zin om de vreugde na een knappe overwinning te verstoren. Maar donderdag zullen Paul Onuachu en Theo Bongonda dit uitpraten, ik ga ook zelf met hen rond de tafel zitten. Ik ben er ook zeker van dat dit niet zal blijven hangen.”

De Nederlandse coach kreeg gelijk, want een dag later legden de twee de discussie bij. “Ik zal blijven vechten voor hem en voor het team. Broers discussiëren soms ook eens. Love you bro ”, schreef Bongonda op zijn story op Instagram bij een foto van hem een Onuachu. De reactie van de topschutter liet niet lang op zich wachten. “Love you too bro. Team work makes the dream work.” De twee aanvallers van Genk hebben dus duidelijk hun akkefietje bijgelegd.

Foto: Instastory Bongonda.