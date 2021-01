Elon Musk steekt Jeff Bezos voorbij als rijkste persoon op aarde: vermogen steeg sinds begin 2020 met 150 miljard dollar

De rijkste persoon ter wereld is niet langer Jeff Bezos, de CEO van Amazon, maar wel Elon Musk. De CEO van Tesla en SpaceX zag zijn vermogen het jongste jaar onwaarschijnlijk stijgen tot meer dan 188 miljard dollar, anderhalf miljard meer dan Bezos. Dat berekende persagentschap Bloomberg.

Jeff Bezos was sinds 2017 de rijkste man ter wereld, maar hinkt nu achterop bij Musk. Amazon doet het nog steeds erg goed op de beurs, en steeg flink in waarde door de toename in online shoppen tijdens de coronacrisis, maar Musk kende een onwaarschijnlijk 2020.

De 49-jarige Zuid-Afrikaan had begin 2020 volgens Bloomberg een vermogen van 27 miljard dollar, waarmee hij maar net de top 50 van rijkste mensen haalde. Op amper twaalf maanden tijd zag hij zijn fortuin dus toenemen met meer dan 150 miljard dollar. Volgens Bloomberg gaat het mogelijk om “de snelste vermogenscreatie ooit”. Musk bezit 20 procent van de aandelen van Tesla, en die gingen vorig jaar maar liefst 743 procent omhoog. Daarnaast bezit hij ook aandelenopties, die goed zijn voor een winst op papier van 42 miljard dollar.

Ondanks al die rijkdom verklaarde Musk eerder dat hij geen belang hecht aan materiële zaken. Buiten zijn aandelen in Tesla en SpaceX zou hij weinig bezittingen hebben. Met zijn geld wil hij naar eigen zeggen vooral bijdragen aan het verkennen van de ruimte en leven mogelijk maken op Mars. “En dat betekent veel geld.”

Aan de miljardairsindex van Bloomberg is sinds het jaarbegin al één en ander gewijzigd. Op minder dan een week in het nieuwe jaar is ook de Chinese zakenman Zhong Shanshan over Warren Buffett gesprongen, tot de zesde plaats, nadat hij 15 miljard dollar rijker werd door de koersstijging van zijn waterbedrijf.