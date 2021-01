Mark Zuckerberg bant Donald Trump de komende twee weken van Facebook en Instagram

Facebook-CEO Zuckerberg heeft in een bericht op Facebook laten weten dat hij aftredend president Donald Trump voor nog minstens twee weken van Facebook en Instagram bant. Dat is niet toevallig tot na de machtsoverdracht naar Joe Biden.

Aanvankelijk had het bedrijf al de accounts van Trump voor 24 uur geschorst. Nu verlengt Facebook de blokkering van de Instagram- en Facebookaccounts van de Amerikaanse president Donald Trump, “voor onbepaalde tijd en minstens voor de komende twee weken tot een vredevolle machtsoverdracht afgerond is”. Dat meldt CEO Mark Zuckerberg zelf op - hoe kan het ook anders - Facebook.

“We denken dat het risico gewoonweg te groot is om de president toe te laten onze dienst te blijven gebruiken tijdens deze periode”, aldus Zuckerberg in een bericht op Facebook. “De shockerende gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur tonen duidelijk aan dat president Donald Trump van plan is om zijn resterende tijd in het ambt te gebruiken om de vredevolle en wettelijke overdracht van de macht aan zijn verkozen opvolger Joe Biden te ondermijnen.”

Volgens Zuckerberg zijn mensen in de VS en over de hele wereld terecht verontrust dat Trump het netwerk gebruikte om de daden van zijn aanhangers in het Capitool te vergoelijken, in plaats van te veroordelen. Facebook verwijderde die verklaringen dan ook, omdat het bedrijf oordeelde dat de berichten tot verder geweld zouden leiden of zelfs aanzetten.

De afgelopen jaren kon Trump Facebook gebruiken volgens de gebruiksvoorwaarden van het sociale netwerk, aldus nog Zuckerberg, “omdat we geloven dat het publiek het recht heeft op de breedst mogelijke toegang tot politieke verklaringen, ook controversiële”. Nu is de context echter fundamenteel anders, klinkt het. Zo wordt het netwerk gebruikt om aan te zetten tot een gewelddadige opstand tegen een democratisch verkozen regering, aldus nog Zuckerberg.