Dirk Devroey plaatst vraagtekens bij positieve trend coronacijfers: eigenlijk sprake van een stijging?

Hoogleraar huisartsengeneeskunde Dirk Devroey zet vraagtekens bij de dalende trend in de coronacijfers. Hij benadrukt dat er de facto eigenlijk al opnieuw sprake is van een toename op dagbasis. Devroey veronderstelt dat we binnenkort opnieuw op het plateau van voor de kerstvakantie zullen belanden. In een reactie geeft biostatisticus Geert Molenberghs echter aan dat er best naar “het volledige pallet” aan cijfers gekeken kan worden.

Uit de recentste gegevens van Sciensano blijkt dat het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België nog steeds afneemt. In de week van 28 december tot en met 3 januari werden gemiddeld 1.620 bevestigde besmettingen per dag geteld. Het gaat om een daling met 10 procent ten opzichte van de week daarvoor. Een dag voordien, voor de periode tussen 27 december tot en met 2 januari, bedroeg dat cijfer nog 1.580.

Schuldige is het weekgemiddelde, dat de trends enigszins verhult. Eigenlijk zou er dus al een week lang ononderbroken sprake moeten zijn van een stijging om dat ook in de weekgemiddelden te kunnen rapporteren. Uit zijn eigen cijfermateriaal op basis van de gegevens van Sciensano maakt Devroey melding van 2.997 positieve testen op 5 januari, tegenover 1.848 op 4 januari en 876 op 3 januari. Zo zou volgens hem vrijdag sprake zijn van een weekgemiddelde van ongeveer 1.640 besmettingen of een daling van nog slechts 5 procent op weekbasis. Volgens Devroey ziet het er dus naar uit dat we, net zoals voor de kerstvakantie, “stilaan weer naar een plateau toe zullen evolueren”. Zeker nu er opnieuw normaal getest wordt en ook de scholen weer van start gingen en meer mensen weer aan het werk gaan. Daarnaast mag ook de impact van eventueel besmette reizigers niet worden onderschat, al zullen we die cijfers meer dan waarschijnlijk pas binnen twee weken zien.

In een reactie laat biostatisticus Geert Molenberghs weten dat de virologen, epidemiologen en biostatistici een “heel pallet” aan cijfermateriaal bekijken. Naast de weekgemiddelden zijn dat ook de positiviteitsratio en de geconsolideerde dagcijfers, die telkens een aantal dagen op zich laten wachten. Molenberghs geeft aan dat er in de eerste golf enkel naar de dagcijfers werd gekeken omdat dat toen vrijwel de enige beschikbare cijfers waren. Toch geeft hij ook toe dat “de weekcijfers een wat vals beeld geven”, maar die vlieger gaat dus ook op voor de dagcijfers. “Er zijn voor- en nadelen aan de weekcijfers, maar ook voor- en nadelen aan de dagcijfers”, klinkt het. Daarom is het volgens Molenberghs “de plicht om naar het hele pallet te kijken”.

In sommige regio’s tekent zich volgens Devroey nu echter al een enorme stijging af. Zo werden er in Pallieterland (de regio Berlaar, Duffel, Lier, Nijlen en Ranst) op 5 december nog 55 positieve gevallen per 100.000 inwoners geteld, terwijl dat cijfer ondertussen reeds op 167 ligt.

Devroey waarschuwt ervoor dat het coronavirus nog steeds “een smeulend vuur” is en dat “elke vonk aanleiding kan geven tot een brand die zich razendsnel verspreidt”.