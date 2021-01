Een reis van 9.000 km, maar na 22 minuten bij John in West-Vlaanderen werd Nguyen vermoord en in brand gestoken

Zonnebeke -

Twee jaar lang leek het of John Vandoolaeghe (31) weg zou komen met de perfecte moord op zijn Vietnamese minnares Nguyen Thi Xuan (28). Tot de jonge vader alsnog ontmaskerd werd als moordenaar. Vanaf vrijdag start zijn assisenproces. De West-Vlaming wordt ervan beschuldigd dat hij zijn slachtoffer naar ons land lokte om haar uit de weg te ruimen zodat ze zijn huwelijk niet kon kapotmaken. Na een reis van 9.000 kilometer werd ze na 22 minuten in zijn bijzijn gedood en nadien in brand gestoken.