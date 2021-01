Marc Brys, zondag met OHL tegen Anderlecht, over recentste aanwinst: "Andy King oogt heel scherp"

OHL staat zondag meteen voor een belangrijke wedstijd in de strijd om de play-offs. De Leuvenaars zijn zesde en treffen thuis Anderlecht, dat twee plaatjes hoger staat met drie punten meer. Of Marc Brys al beroep kan doen op aanwinst Andy King, die al een half jaar niet meer in actie kwam, is nog niet helemaal duidelijk. "Maar hij oogt heel scherp", klinkt het.

Sinds zondag vertoeft OHL op stage in Genk. Het legt er de basis voor een pittige januarimaand met daarin zes wedstrijden. "Het valt heel goed mee hier", zegt coach Marc Brys. "We trainen minstens twee keer per dag, er zijn geen gekwetsten en het eten is goed. De contacten zijn veelvuldig - en dan bedoel ik geen seksuele contacten - en 24 uur per dag samenzijn zorgt voor verbondenheid."

In december was er door het overvolle programma weinig tijd om pittig te trainen, dus daarop ligt in Genk de nadruk. "Dit is het moment om voldoende input te geven. Doe je dat niet, zal dat zuur opbreken. De enige moeilijkheid is dat we zondag al tegen Anderlecht spelen en we zitten niet in een positie waarin we wedstrijden kunnen opofferen. In die zin is het geen klassieke stage zoals in de zomer."

Net voor afreizen naar Genk legden de OHL-spelers nog hoopgevende fysieke testen af. "Zowel op totale afstand als op high speed distance was iedereen vooruitgegaan, en veel zelfs", verklapt Brys. "Daar win je nog geen wedstrijden mee, maar zo pakken we wel enkele procentjes tegenover de ploegen die hoger staan dan wij."

Andy King

OHL is na negentien wedstrijden knap zesde, maar aan de officiële doelstelling – uit de gevarenzone blijven onderin – is nog altijd niets veranderd. "We zijn nog volop bezig om die te realiseren. In het begin klonk dat heel zwak als doelstelling, maar ondertussen heeft iedereen denk ik wel begrepen dat alles zo dicht op elkaar staat dat niemand veilig is."

Na de één op negen van net voor de winterstop hebben de Leuvenaars zondag iets recht te zetten tegen Anderlecht. Of aanwinst Andy King er dan al bij is, moet nog blijken. "Het is moeilijk te zeggen of hij echt al wedstrijdfit is", aldus Brys. "Dat gaan we zaterdag pas beslissen. Maar hij heeft hard gewerkt de voorbije maanden, waarin hij mocht mee meetrainen bij Leicester, en oogt heel scherp. Ook op vlak van intelligentie en ervaring zullen we veel aan hem hebben. Hij stelt constant vragen en is een persoonlijkheid die zich laat gelden in de groep."