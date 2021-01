Zelfs als de regen met bakken uit de lucht valt, kunnen we deze zomer weer met een watertekort zitten

Als de regen in de komende weken en maanden niet met bakken uit de hemel valt en de zomer wordt weer zo warm en droog als die van 2020, dan dreigen er opnieuw ernstige watertekorten. Want we mogen dan wel het gevoel hebben dat het dit najaar veel geregend heeft, cijfers van het KMI en van de Vlaamse Milieumaatschappij spreken dat tegen. Bij de laatste metingen, begin december, bleek dat op 85 procent van de meetplaatsen het grondwater op een laag tot zeer laag peil stond en dat we met een chronisch probleem zitten.