Officieel: Club Brugge haalt Stefano Denswil terug naar Jan Breydel, Nederlander traint vrijdag al mee

Brugge - Hij liet wat op zich wachten, maar donderdagavond maakte Club Brugge de transfer van Stefano Denswil (27) dan toch officieel. De verdediger keert tijdelijk terug naar het oude nest en wordt voor een half jaar gehuurd van het Italiaanse Bologna, waar hij niet op veel minuten moest rekenen dit seizoen. Vrijdag sluit de Nederlander aan in het Belfius Basecamp.

De flirt tussen Club en Denswil gaat al terug van voor nieuwjaar, al liet een definitief akkoord uiteindelijk nog wat op zich wachten. Omdat Bologna niet bepaald dik zat in de verdedigers, moest Denswil nog eventjes in Italië blijven. Toch wist de Nederlander al die tijd al dat hij na de winterstop opnieuw een Club-speler zou worden. Hij was van 2015 tot 2019 al actief bij Club.

Met Denswil keert een publiekslieveling en prijzenpakker terug. Met Club pakte de Nederlander twee titels en een beker. Philippe Clement kent de verdediger nog van tijdens zijn vorige doortocht bij blauw-zwart, want Clement was assistent-coach van Michel Preud’homme toen Denswil zijn eerste titel met Club pakte. Dit weekend zal de Nederlander waarschijnlijk nog geen minuten maken: Club speelt zondagavond op STVV, en dat is een beetje kort dag.

Vrijdag op training

Denswil verschijnt vrijdag in het Belfius Basecamp op de groepstraining bij Club, dat hem mogelijk volgende week wel thuis kan inzetten op verplaatsing tegen Beerschot. Club zocht nog een linksvoetige verdediger omdat Deli blessuregevoelig is en het niveau van vorig jaar niet haalt. Een aankoopoptie werd niet afgedwongen bij Bologna. Indien Club Denswil dus deze zomer wil houden, zal het moeten praten met de Italianen.