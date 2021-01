Man van 72 jaar aangehouden voor professionele wietplantage: 850 planten ontdekt

Oudsbergen - De lokale politie van de zone CARMA heeft woensdag in een woning op de Weg naar Meeuwen in Oudsbergen een professioneel ingerichte wietplantage met zowat 850 planten ontdekt. Bij de inval in het huis kon de politie een 72-jarige man arresteren. Later bood zich op het commissariaat een 49-jarige vrouw aan. De twee verschenen donderdag bij de onderzoeksrechter en die besliste om de 72-jarige man aan te houden en op te sluiten in de gevangenis. Dat maakte politie CARMA donderdag bekend.

De vrouw werd door de onderzoeksrechter na verhoor voorwaardelijk in vrijheid gesteld. In de kelder van het huis stootte de politie op twee professioneel ingerichte teeltruimtes met in totaal een 850-tal wietplanten. De elektriciteit en het water voor de wietteelt werden illegaal afgetapt. De nodige pv’s inzake diefstal werden opgesteld. De mensen van de technische en wetenschappelijke politie deden een uitgebreid sporenonderzoek. De civiele bescherming kwam ter plaatse om de wietplantage te ontmantelen en te vernietigen. Politie CARMA voert het verdere onderzoek.