Beroepsvereniging anesthesisten: “Vaccineer eerst verpleegkundigen op intensieve zorgen”

De ongeveer 6.000 à 8.000 verpleegkundigen op intensieve zorgen van de ziekenhuizen moeten zo snel mogelijk gevaccineerd worden. Dat zegt de Belgische beroepsvereniging van artsen-specialisten in anesthesie (VBS) donderdag in een persbericht. “Dat kan gemakkelijk op één dag.”

VBS, dat ongeveer 3.000 Belgische anesthesisten vertegenwoordigt, vindt de huidige vaccinatiestrategie medisch-wetenschappelijk gezien de foute keuze. “Het argument dat de vaccinatie van zorgbehoevende hoogbejaarden in woonzorgcentra de belasting op de intensieve zorgen vermindert, klopt niet”, zegt woordvoerder Dr. René Heylen, hoofd anesthesiologie en kritieke diensten in Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. “De bewoners van woonzorgcentra worden doorgaans niet opgenomen op intensieve voor beademing, dat is slechts een klein percentage.”

Door eerst de verpleegkundigen en daarna het zorgpersoneel van de diensten die het vaakst met coronapatiënten in contact komen te vaccineren, zullen volgens VBS veel besmettingen worden voorkomen. “Dat ondersteunt de robuustheid van heel het gezondheidssysteem, wat ook in het voordeel is van de bewoners van de woonzorgcentra”, aldus Heylen. “Zo kunnen zij in de ziekenhuizen terecht voor gewone opnames en lopen ze veel minder risico in het ziekenhuis COVID-19 op te lopen. De verpleegkundigen op intensieve zorgen vaccineren kan op één dag.”

Heylen verwijst naar Nederland als voorbeeld voor ons land. “Daar is de overheid, mede door de steun van de ziekenhuisverenigingen, afgestapt van het idee om eerst de woonzorgcentra te vaccineren en zijn ze begonnen met de ziekenhuizen”, legt hij uit. “In Maastricht bijvoorbeeld zijn gisteren (woensdag, red.) 1.000 medewerkers van het ziekenhuis, al degenen die in contact komen met coronapatiënten, gevaccineerd. Bovendien zijn ziekenhuizen erg goed uitgerust voor vaccinatie, waardoor alles veel sneller kan verlopen.”