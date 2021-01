Brexit zorgt voor sterke stijging aantal opgepakte transmigranten in West-Vlaanderen

De brexit heeft voor een sterke stijging gezorgd van het aantal opgepakte transmigranten in de provincie West-Vlaanderen. Dat meldt gouverneur Carl Decaluwé donderdag op basis van jaarcijfers. In december van vorig jaar steeg het aantal transmigranten tot bijna het dubbele van december 2019. De nakende brexit lag aan de basis van die sterke stijging. De meeste transmigranten werden in en rond de haven van Zeebrugge opgepakt.

De brexit zorgde bij transmigranten voor heel wat ongerustheid. De onduidelijkheid zorgde ervoor dat heel wat mensen nog een poging waagden om aan de andere kant van het kanaal te geraken. Dat blijkt ook in de jaarcijfers van het aantal opgepakte transmigranten. In december 2020 noteerden politiediensten 837 opgepakte transmigranten, terwijl dat er in december 2019 457 waren.

Het grootste deel van de transmigranten, zo’n 66 procent, werd gevat in en rond de haven van Zeebrugge. “Er was in december duidelijk sprake van een brexit-effect. Ondanks de zeer lage temperaturen waagden zelfs heel wat mensen het om met bootjes tot in het Verenigd Koninkrijk te geraken. Op 31 december kwamen zo nog een vijftigtal transmigranten met bootjes aan in het Verenigd Koninkrijk”, vertelt Decaluwé.

De gouverneur spreekt van een uitzonderlijk sterke stijging van het aantal transmigranten dat vanuit Frankrijk en ons land met bootjes de oversteek maakte naar het Verenigd Koninkrijk. “In 2019 waren dat 1.844 transmigranten terwijl we in 2020 bijna een viervoud zien tot 8.400 transmigranten die met bootjes naar het VK gingen. Het grootste deel daarvan vertrekt wel vanuit Frankrijk.” De gouverneur benadrukt dat de oversteek met kleine bootjes een uiterst gevaarlijke onderneming is. Zo zijn doorheen het jaar al verschillende keren mensen onderkoeld uit het water gehaald.

Minder controles

Over het hele jaar bekeken blijft het aantal transmigranten in 2020 wel stabiel tegenover het voorgaande jaar. 2019 werd afgesloten met 6.067 opgepakte transmigranten terwijl dat aantal in 2020 min of meer stabiel blijft op 6.085 transmigranten. Al duidt dat in realiteit waarschijnlijk toch op een stijging. “Het cijfer blijft stabiel maar we moeten rekening houden met het feit dat er dit jaar minder controles zijn geweest. Dat komt omdat politiediensten hun handen vol hadden met de coronamaatregelen. In realiteit kunnen we dus eigenlijk uitgaan van een stijging”, verduidelijkt gouverneur Decaluwé.

De gouverneur spreekt van een aanhoudende problematiek.”Het blijft dweilen met de kraan open. Ook het probleem rond transmigranten die in leegstaande panden verblijven, voornamelijk in Zeebrugge, blijft aanslepen. Wekelijks worden mensen aangetroffen in die leegstaande panden.”

Vooral Syriërs

Decaluwé bemerkt dat de politie transmigranten vaak meerdere keren moet oppakken. “Zo blijven we bezig. Er moet iets gebeuren zodat deze mensen ontmoedigd worden om zo de oversteek te maken. Het zou een oplossing kunnen zijn om mensen die meerdere malen na elkaar worden opgepakt in een gesloten centrum onder te brengen.”

Net als in 2019 kwam ook in 2020 het grootste deel van de transmigranten, zo’n 41 procent, uit Algerije. Libië en Marokko volgen daarop met respectievelijk 13 en 12 procent. Het aantal Syrische transmigranten komt in 2020 op 5 procent. “Daar is duidelijk een verschuiving gebeurd. Waar vroeger vooral Syrische vluchtelingen de oversteek probeerden maken, zijn dat nu vooral personen uit Algerije.”