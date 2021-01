Vlamingen in de VS na bestorming van Capitool: “Ook mijn Republikeinse vrienden kijken met afschuw naar wat er is gebeurd”

“Mijn buurman is een Republikein van de harde lijn, die er rotsvast van overtuigd is dat er gefraudeerd is tijdens de verkiezingen. Maar zelfs hij kijkt met afschuw naar wat er is gebeurd.” Vlamingen is de VS zijn zelf geschrokken van wat er zich heeft afgespeeld in het Capitool. “Ik heb in 2016 zelf nog voor Trump gestemd, maar mij was gelukkig al eerder dan woensdag duidelijk geworden dat de basisbeginselen echt verkeerd zijn.”