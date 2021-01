Braziliaanse voetballer gestorven in Portugal na hartfalen

Vier dagen nadat de Braziliaanse voetballer Alex Apolinario van de Portugese derdeklasser FC Alverca in elkaar stortte op het voetbalveld, is hij donderdag overleden in het ziekenhuis van Vila Franca de Xira, nabij Lissabon. Dat deelde zijn team mee op Twitter.

De 24-jarige Apolinario speelde zondag een wedstrijd tegen Uniao Almeirim. In de 27e minuut zakte hij in elkaar. Later werd een hartstilstand geconstateerd. Een ziekenwagen bracht de aanvallende middenvelder snel naar het hospitaal. Daar vocht hij voor zijn leven.

FC Alverca, dat in het seizoen 2003-2004 in de hoogste Portugese klasse speelde, deelde mee dat het voorlopig alle activiteiten opschort. Het zal ook de familie in Brazilië begeleiden. Apolinario werd in Brazilië opgeleid door Cruzeiro Belo Horizonte.

(belga)