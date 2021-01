Kouderecord in Spanje: temperaturen dalen naar -35,8

Spanje werd donderdag getroffen door storm Filomena, met ongewoon koude temperaturen en sneeuwval tot gevolg. In de hoofdstad Madrid viel er urenlang sneeuw. In Vega de Liordes, in de provincie Leon op zo’n 400 kilometer ten noorden van Madrid, moest met een opgetekende temperatuur van -35,8 graden Celsius zelfs het laagterecord eraan geloven. Dat meldde het regionale meteorologische instituut Noromet.

“De sneeuw hult Madrid in het wit”, meldde televisiezender Telemadrid, dat beelden van met sneeuw bedekte auto’s, bomen en parken toonde. In andere delen van het land, zoals Noord- en Centraal-Spanje, was de sneeuwval zelfs nog heviger. Ook het record van de laagste temperatuur ooit opgemeten in het land moest er dus aan geloven. Daarmee hield het eerdere record, -34,1 graden in La Llanco in de Catalaanse Pyreneeën dat woensdag werd opgetekend, amper een dag stand.

Storm Filomena veroorzaakte op andere plaatsen in het land regenbuien, zware stormen en hoge golven. Op de Canarische eilanden werden volgens de autoriteiten verschillende vluchten afgelast omwille van een te sterke wind. Naast vertragingen op het spoor was er ondanks het beperkte verkeer omwille van de coronacrisis ook sprake van files op snelwegen en lokale wegen.

Volgens de weerdiensten zal de storm nog zeker tot zondag over Spanje razen. Weerstation Aemet vaardigde voor vrijdag alvast een oranje waarschuwingsniveau (“belangrijk risico”) uit voor de helft van het land. De drie provincies in de Castilla-La Mancha regio kregen zelfs een rode waarschuwing, waarmee gewaarschuwd wordt voor een “extreem risico”.