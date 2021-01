Frankrijk stelt tweede coronaprik met drie weken uit: “Het is mogelijk zonder risico”

“Het is mogelijk zonder risico en zonder verlies van effectiviteit om de tweede injectie” van het Pfizer-BioNTech-vaccin tegen Covid-19 “tot zes weken uit te stellen in plaats van drie”. Dat heeft de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran donderdag gezegd.

Deze aanbeveling komt voort uit een advies dat het Geneesmiddelenbureau (ANSM) donderdag op zijn website plaatste. “Hierdoor hebben we onmiddellijk meer doses beschikbaar” om de eerste injectie van het vaccin bij meer patiënten uit te voeren”, onderstreepte de minister tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Franse premier Jean Castex.

Eerder kozen onder meer het Verenigd Koninkrijk en Denemarken voor vergelijkbaar beleid. De Denen hebben de periode ook verdubbeld en in het Verenigd Koninkrijk moeten mensen twaalf weken wachten op de tweede inenting. Duitsland en België onderzoeken de mogelijkheid om dit te doen.

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert landen om de tweede prik binnen vier weken te geven. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) stelt dat er maximaal 42 dagen mogen zitten tussen de eerste en tweede dosis. Die termijn moet worden gerespecteerd om volle bescherming te bieden, aldus het agentschap.

Al 45.000 mensen gevaccineerd

De laatste vijf dagen zijn in Frankrijk 45.000 mensen ingeënt tegen het longvirus, zei gezondheidsminister Olivier Véran. Premier Jean Castex ging ook in op het vaccinatieprogramma. “De kritiek op de langzame start is terecht. We gaan nu sneller en meer inenten. De prioriteit ligt nog steeds bij ouderen en kwetsbare mensen.”

“Iedereen die ingeënt wil worden, komt aan de beurt”, zei Castex. “We krijgen dit jaar 200 miljoen doses, veel meer dan noodzakelijk.” Castex zei tijdens de persconferentie ook dat personenvervoer uit het Verenigd Koninkrijk tot nader order wordt geweerd om te voorkomen dat de meer besmettelijke variant van het coronavirus zich verder verspreidt. Goederenvervoer blijft mogelijk.

De premier zei ook dat de geldende maatregelen niet worden versoepeld. De avondklok van 20.00 uur tot 06.00 uur blijft nog zeker tien dagen van kracht. In vijftien regio’s geldt die vanaf 18.00 uur, “We moeten de druk erop houden om het coronavirus in te dammen.”

Op 22 januari gaat de Franse regering de situatie opnieuw beoordelen. Dan wordt bepaald of maatregelen kunnen worden versoepeld.