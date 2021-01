De Belgische groenestroomproductie heeft in 2020 ongeziene sprint getrokken. Maar het had eigenlijk nog sneller gemoeten. En tot 2030 zal zelfs een langgerekte inspanning nodig zijn.

De hernieuwbare elektriciteitsproductie in ons land heeft vorig jaar heel wat records scherper gesteld. In mei was er een absoluut record voor wind en zon samen, en voor zon alleen. Eind december werd ...