Vivaldi-partijen wijzen N-VA en Vlaams Belang met vinger na clash in Capitool

In de Kamer kondigde premier De Croo aan de strijd tegen fake news op te voeren. Hij vergeleek N-VA en Vlaams Belang ook subtiel met Trump.

N-VA-kopstuk Theo Francken moest het ontgelden in de plenaire zitting van de Kamer. Groen en SP.A herinnerden hem naar aanleiding van het geweld in Washington aan zijn uitspraak dat “Donald Trump op een slimme manier aan politiek doet”. Verschillende regeringspartijen waarschuwden ook voor “polariserende retoriek” die volgens hen ook in de Belgische politiek opgang maakt. Daarbij verwees premier De Croo naar N-VA en Vlaams Belang, zonder die partijen te noemen. Hij vergeleek hun stelling dat de Vivaldi-regering in Vlaanderen geen legitimiteit heeft, met Trumps weigering om de verkiezingsuitslag te aanvaarden. “Men zou beweren dat een bepaalde meerderheid illegitiem is”, zei hij. “Laat ons duidelijk zijn, de enige leidraad die we hebben, is de grondwet.”

Daarnaast kondigde De Croo aan dat, zoals in het regeerakkoord is voorzien, de regering de strijd tegen fake news opvoert. Iets waarop N-VA-fractieleider Peter De Roover onmiddellijk reageerde. Hij vreest dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt als de overheid wil bepalen “wat goed en fout is”.

Net als de andere partijen veroordeelde N-VA het geweld en de rol van Trump hierin. Ook Vlaams Belang deed dat, maar die partij betreurt vooral dat dit door de andere partijen wordt “misbruikt voor binnenlands gebruik”.