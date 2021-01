Biden keihard over Trump: “Hij gebruikt zelfde taal als dictators”

De aanstaande Amerikaanse president Joe Biden heeft keihard uitgehaald naar Donald Trump in een toespraak. Hij noemde zijn gedrag en taalgebruik hetzelfde als dat van dictators.

“Hij heeft regeringsinstituten aangevallen, hij heeft de pers aangevallen en hij heeft gisteren zelf opgeroepen om het Congres aan te vallen”, aldus Biden. “Hij zette een bende in om de stemmen van bijna 160 miljoen stemmers ongedaan te maken.”

“Trump probeerde het ministerie van Justitie te gebruiken als zijn persoonlijke advocaat. Hij stelde ook rechters aan die hem moesten steunen, Trump-rechters, noemde hij ze”, zei de aanstaande president. “Hij wilde dat het Hooggerechtshof hem de verkiezingsoverwinning zou geven, maar dat deed het niet. Het volgde de wet. Net als alle verkiezingsmedewerkers, van welke partij dan ook, ondanks de druk die Trump uitoefende.”

Biden zei dat hij woensdag werd gebeld door zijn kleindochter over de bestorming van het Capitool. “Als dit Black Lives Matter-demonstranten waren geweest, dan waren ze veel harder aangepakt, zei ze tegen me. En ze heeft gelijk, dat weten we allemaal. Dat is onaanvaardbaar.” De Democraat verwees nog naar een BLM-demonstratie in Washington op 1 juni, waar Trump de politie onder meer traangas liet inzetten zodat hij een foto kon laten nemen bij een kerk tegenover het Witte Huis. Toen werden 300 mensen opgepakt.