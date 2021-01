Massale vaccinaties vanaf maart: eerst ouderen en chronisch zieken

Begin maart moeten de massale vaccinaties bij het brede publiek van start gaan. Dat is gisteren vastgelegd in de taskforce vaccinatie die de strategie uitstippelt waarmee de vaccins uitgerold worden. “We kunnen versnellen”, zegt taskforce-lid Jan De Maeseneer. Eind deze maand al krijgt het zorgpersoneel dat in de frontlinie staat tegen het virus een prik.