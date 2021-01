Nancy Pelosi roept op tot onmiddellijke afzetting van Donald Trump: “Hij is gevaarlijk”

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten, heeft opgeroepen tot de onmiddellijke afzetting van Donald Trump. Ze stelt dat de aftredend president zich schuldig heeft gemaakt aan opruiing.

Pelosi eist dat president Donald Trump meteen uit zijn functie ontheven wordt. Dat zei ze tijdens een persconferentie. De voorzitter roept vicepresident Mike Pence op om de procedure op te starten die dat mogelijk maakt.

“Trump is een enorm gevaarlijk persoon en hij moet niet in functie blijven”, aldus Pelosi. “De president heeft een gewapende opstand tegen ons land aangewakkerd.” Zij vindt Trumps afzetting een “noodgeval van de hoogste orde”. Pelosi verwacht dat Pence snel een beslissing neemt over het inzetten van het 25ste amendement.

Volgens Pelosi is het hoofd van de Capitol Police, Paul Irving, alvast akkoord om de procedure om Trump af te zetten op te starten. “Ik heb daarvan de bevestiging ontvangen”, citeren lokale media de voorzitter.

Nancy Pelosi says she has received a resignation notice from the House Sergeant-at-Arms. — Kyle Griffin (@kylegriffin1) January 7, 2021

25ste amendement

De president afzetten, kan via twee pistes: een afzetting na een impeachmentprocedure of afzetting via het 25ste amendement uit de Amerikaanse Grondwet. Die laatste wordt het vaakst geopperd. Dat werd in de jaren zestig in het leven geroepen na de dood van president John F. Kennedy, zodat duidelijk is wie de opvolger is: de vicepresident. Het amendement is al enkele keren gebruikt, bijvoorbeeld wanneer een president geopereerd wordt met volledige verdoving en hij dus niet bij bewustzijn is. Dan neemt de vicepresident tijdelijk al zijn bevoegdheden over.

Maar het amendement kan ook aangewend worden wanneer de regering oordeelt dat de president niet langer in staat is om zijn ambt uit te oefenen. Bijvoorbeeld om psychologische redenen. De vicepresident, in dit geval Mike Pence, moet dan wel aan boord blijven en bereid zijn om de functie van Trump - weliswaar zeer tijdelijk, tot Biden start - over te nemen.