Kapper aan huis? Enkele kliks en je hebt al een afspraak: “Je kiest zelf maar of je mondmasker draagt”

Officieel zijn ze technisch werkloos, maar toch zijn heel wat kappers toch nog aan de slag. Een uurtje zoeken en we hebben al zes afspraken beet. Thuis of op verplaatsing. Voor één persoon of het hele gezin. Met of zonder masker, alles is mogelijk. “We hebben hier al voor gewaarschuwd: hoe langer de kappers dicht blijven, hoe meer mensen op zoek gaan naar alternatieven”, klinkt het bij de Belgian Beauty Federatie.