Omdat take-away een plastic soep wordt: restaurants schakelen over op herbruikbare verpakkingen en leveren zelfs in echt servies

Een plastic bakje voor de hapjes, eentje met een halve kreeft, een met kalkoenrollade en groenten, eentje met kroketten, drie potjes met sauzen en dan nog een bakje met het dessert. Per man! Sinds we noodgedwongen eten afhalen op restaurant komen we niet meer toe met één pmd-zak in de week. Daarom schakelen meer horeca-uitbaters over op herbruikbare verpakkingen, vragen bij de bestelling of u zelf een pot of doos kan meebrengen of leveren in écht servies.